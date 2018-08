Foto veröffentlicht

Neunkirchen-Seelscheid. Ende April wurde in Neunkirchen-Seelscheid mit einer gestohlen EC- und Kreditkarte Geld abgehoben. Nun sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto nach der Diebin.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2018

Eine Taschendiebin hat mit einer gestohlenen EC- und Kreditkarte einen vierstelligen Betrag abgehoben. Auf dem Video einer Überwachsungskamera ist die Tatverdächtige zu sehen. Mit einem richterlichen Beschluss veröffentlicht die Polizei jetzt das Bild und fragt: Wer kennt diese Frau?

Laut der Polizei hat sich der Diebstahl am 28. April 2018 in einem Discounter in Neunkirchen-Seelscheid ereignet. Dort bemerkte eine 76-jährige Frau an der Kasse, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Jackentasche steckte. Kurz danach hob eine unbekannte Frau mit der EC- und der Kreditkarte der Seniorin Bargeld ab.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer (02241) 541-34 21.