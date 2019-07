Neunkirchen-Seelscheid. Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Dieben. Diese haben zwischen Dienstag und Donnerstag rund 50 Lachsforellen aus einer Teichanlage in Neunkirchen-Seelscheid gestohlen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.07.2019

Rund 50 Lachsforellen haben bislang unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag aus der Teichanlage Ingersauer Mühle an der Kleinscheider Straße in Neunkirchen-Seelscheid Schöneshof gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schlugen die Täter ein Fenster eines zum Angelpark gehörenden Holzhauses ein und stahlen unter anderem einen Koffer mit Angelutensilien.

Anschließend brachen sie die verschlossene Metallabdeckung der Fischbecken neben dem Gebäude auf und entwendeten die 40 bis 50 Lachsforellen. Der Wert der Fische beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch und Diebstahl machen können, sich unter der Nummer 02241/5413121 zu melden.