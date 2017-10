Schulfahrt in Neunkirchen-Seelscheid

Gut bereift? In Neunkirchen-Seelscheid musste ein Reisebus, der Schüler nach England bringen sollte, erst einmal in die Werkstatt.

NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID. Fast hätte eine Schülergruppe aus Neunkirchen-Seelscheid nicht nach England fahren können. Der Reisebus war nicht verkehrssicher. Da kam einem Vater die zündende Idee.

Auf ihre fünftägige Reise nach Großbritannien hatte sich die Gruppe von Schülern aus Neunkichen-Seelscheid schon gefreut. Doch gab es ein Hindernis, als es am Sonntagmorgen losgehen sollte: Laut Polizei bemerkte eine Lehrerin, dass an dem bestellten Reisebus ein Reifen völlig abgefahren war und nahezu kein Profil mehr aufwies.

Die Frau sprach den 57-jährigen Busfahrer aus Mannheim darauf an, der wiederum seinen Disponenten anrief. Dieser hat nach Angaben der Polizei aber nur mitgeteilt, dass ihn das nicht interessiere. So schildert es die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Der Fahrer sollte demnach die Gruppe trotzdem aufnehmen und nach England fahren. Sollte er den Reifen wechseln wollen, müsse er ihn selber bezahlen.

Das musste der Fahrer nicht, denn: „Ein zufällig anwesender Vater eines der Kinder, der ein ortsansässiges Busunternehmen führt, bestätigte ebenfalls den betriebsgefährdenden Zustand des Reifens und bot an, den Reifen aus seinem Bestand und in seiner naheliegenden Werkstatt zu wechseln, um die Klassenfahrt nicht zu gefährden“, teilte die Polizei mit, die hinzugerufen wurde. Nach kurzem Werkstattaufenthalt konnte der Bus schließlich verkehrssicher nach England aufbrechen.

Die Polizei lässt dem Busfahrer und seinem Disponenten die Schlamperei nicht durchgehen: Sie sicherte Beweise und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die beiden ein. Zudem erhalte die für den Reisebus zuständige Kfz-Zulassungsstelle eine Nachricht, so die Polizei.