Großeinsatz der Feuerwehr

Lohmar-Neuhonrath. An einem Schuppen in Lohmar-Neuhonrath in der Honsbacher Straße hat am Montagmorgen die Holzfassade gebrannt. Die Feuerwehr Lohmar konnte den Übergriff der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.12.2017

In Lohmar-Neuhonrath auf der Honsbacher Straße ist die Feuerwehr am Montagmorgen zu einem Brand der Holzfassade an einem Schuppen ausgerückt. Das übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte von den Einsatzkräften verhindert werden.

Der Brand hatte leicht auf das Dach übergegriffen und den angebauten Wintergarten äußerlich in Mitleidenschaft gezogen . Die Bewohner hatten schon selbst die Flammen mit einem Gartenschlauch gelöscht und Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und musste das Dach teils abdecken. Das Innere des Schuppens blieb weitgehend verschont. Bei dem Einsatz wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Es kamen rund 30 Rettungskräfte zum Einsatz.