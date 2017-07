Feuerwehr im Einsatz

Neunkirchen. Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zum Antoniuskolleg nach Neunkirchen ausgerückt. Aus einem Gebäude stieg Rauch aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.07.2017

Nach einem Brandalarm am Antoniuskolleg in Neunkirchen ist am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr die Feuerwehr und die Polizei zu dem Gymnasium ausgerückt.

Nach ersten Informationen war ein brand im Abwassersystem unter der Schule ausgebrochen. Ein Fachunternehmen mit einer Kanalkamera wurde für die Ermittlungen hinzugezogen.

Weitere Berichterstattung folgt...