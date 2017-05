Brand in Lohmar

Insgesamt vier Hausbewohner wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehr war am Samstagabend an der Altenrather Straße im Einsatz.

Lohmar. Drei Erwachsene und ein Kind mussten am Samstagabend nach einem Brand in der Altenrather Straße mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Laut Polizei hatte ein Bobbycar im Keller ihres Reihenhauses Feuer gefangen.

Von Jens Kleinert, 06.05.2017

Das Rutschauto sei auf einem Saunaofen abgestellt gewesen, der aus Versehen angeschaltet worden sei, teilte ein Sprecher mit.

Um 20.22 Uhr war wegen des Feueralarms ein Feuerwehrgroßaufgebot ins Lohmarer Zentrum ausgerückt. Den Brand konnten die Einsatzkräfte nach Auskunft ihrer Pressesprecherin Ella Neufeld aber schnell löschen. Einsatzende war für sie um 21.15 Uhr.

Die insgesamt sieben Bewohner müssen nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr nun wohl vorübergehend anderweitig untergebracht werden, bis das Haus gereinigt worden ist.