Polizei fahndet nach Täter

Neunkirchen-Seelscheid. Anfang Juli wurde ein Kiosk in Neunkirchen-Selscheid überfallen. Jetzt hat die Polizei Fotos der Überwachungskamera veröffentlicht. So soll der Täter aufgespürt werden.

Von Stephan Werschkull, 09.08.2018

Anfang Juli ist eine Lottoannahmestelle an der Neunkirchen-Seelscheider Hauptstraße überfallen worden. Laut Polizeimeldung war der Täter am sechsten Juli am Nachmittag in die Annahmestelle gekommen. Dort bedrohte er die Mitarbeiterin mit einer Pistole und erbeutete so Geld aus der Registrierkasse. Jetzt wurden drei Bilder der Überwachungskamera durch einen richterlichen Beschluss zur Veröffentlichung freigegeben. Hinweise können an die Polizei unter der Nummer 02241-5413121 gerichtet werden.

Foto: Polizei Rhein-Sieg

