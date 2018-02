3.000 Euro Schaden

Ein betrunkener Autofahrer fuhr Sonntagnacht gegen einen Baum in Windeck. (Symbolbild)

Windeck. Ein betrunkener Autofahrer fuhr Sonntagnacht gegen einen Baum in Windeck. Verletzt wurde er dabei nicht, der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.02.2018

Ein 32-Jähriger aus Windeck war in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seinem Auto von Wissen/Sieg in Richtung Au/Sieg unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve von der Straße abkam. Dabei prallte er gegen einen Baum.

Passanten hatten den Mann entdeckt und wollten diesem helfen. Dabei merkten sie schnell, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Die Polizei stellte per Atemtest fest, dass der Autofahrer rund 1,3 Promille hatte. Der 32-Jährige war unverletzt, der Schaden am Auto wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm den Verunglückten auf die Wache nach Eitorf mit und ließ eine Blutprobe machen. Einen Führerschein hatte der 32-Jährige nicht dabei. Derzeit ist noch unklar, ob er überhaupt einen besitzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.