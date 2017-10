Einbruch ohne Spuren

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Eitorf ein schwarzer BMW von einem Firmengelände gestohlen worden.

Eitorf. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Eitorf ein schwarzer BMW von einem Firmengelände gestohlen worden. Das Kuriose: Am Zaun des Geländes sind keine Einbruchsspuren zu finden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2017

Laut Polizei wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag vom verschlossenen Betriebsgelände eines Autohauses an der Straße "Im Laach" in Eitorf ein schwarzer BMW M3 gestohlen. Der Fahrer hatte seinen Wagen auf dem umzäunten und abgeschlossenen Firmengelände abgestellt.

Als er nach eigenen Angaben am Mittwochnachmittag seinen rund 25.000 Euro teuren Sportwagen abholen wollte, war das Auto spurlos verschwunden. Im Fahrzeug befanden sich persönliche Dokumente des Eigentümers.

Am Zaun des Betriebsgeländes stellte die Polizei keine Aufbruchsspuren fest. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des schwarzen 3er BMW nimmt die Polizei in Eitorf unter der Rufnummer (02241) 541-34 21 entgegen. Das amtliche Kennzeichen beginnt laut Polizei mit SU-UX.