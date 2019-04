Tödlicher Unfall auf L333

WINDECK. Eine 65 Jahre alte Frau ist am Mittwochmittag auf der L333 in Windeck tödlich verunglückt. Aus ungeklärter Ursache war ein Baum auf das Fahrzeug gestürzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.04.2019

Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochmittag auf der L333 in Windeck ereignet. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 65-jährige Windeckerin die Landstraße gegen 12.20 Uhr von Hoppegarten kommend in Richtung Herchen. In Höhe der Ortslage Röcklingen stürzte aus bislang unbekannter Ursache ein Baum von einem Hang neben der Straße auf das Auto der Frau.

Die 65-Jährige wurde am Steuer eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Für die Räumungsarbeiten sperrte die Polizei die Strecke. Endgültig freigegeben wird sie erst wieder nach Freigabe durch die zuständige Forstverwaltung, die den Hang auf weitere unsicher stehende Bäume untersucht.