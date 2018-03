Nasse Straßen

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen mit dem Anhänger eines Lkw's kollidiert.

Ruppichteroth. Am Mittwochmorgen kam es in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Fahrerin des Autos wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bon.de, 28.03.2018

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in Ruppichteroth mit dem Anhänger eines Lkw kollidiert. Die 49-jährige Fahrerin sei schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden, so die Polizei.

Ein 60 Jahre alter Fahrer war mit seinem Lkw auf der Kreisstraße 17 zwischen Ruppichteroth-Schreckenberg und der B478 unterwegs. In einer starken Rechtskurve ist der Anhänger des Lkw auf der nassen Fahrbahn ausgebrochen. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer die Geschwindigkeit nicht auf die nasse Straße angepasst hatte.

Die 44-jährige Autofahrerin kam dem Lkw entgegen und stieß mit dessen Anhänger zusammen. Die K17 musste bis 13 Uhr gesperrt werden, da die Bergung der schwer beschädigten Fahrzeuge längere Zeit in Anspruch nahm. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt.