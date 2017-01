Auto prallt bei Eitorf gegen Baum

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

21.01.2017 Eitorf. Nicht mehr helfen konnten Rettungskräfte am Samstagabend einem Autofahrer an der Schönenberger Straße (L 333), nahe der Gemeindegrenze zu Windeck. Noch vor Ort verstarb der junge Mann an den Folgen eines Alleinunfalls.

Wie ein Polizeibeamter an der Unfallstelle sagte, habe der Fahrer, nach ersten Erkenntnissen ein junger Mann aus der Gegend, aus noch ungeklärter Ursache die Fahrzeugkontrolle verloren. Auf dem Weg von Windeck in Richtung der Kreuzung L 333/L 317 kam er gegen 19 Uhr mit seinem Kombi nach links von der Straße ab und rammte mit voller Wucht einen Baum.

Andere Verkehrsteilnehmer alarmierten Rettungsdienst und Feuerwehr. Letztere rettete den Fahrer, der laut Polizei im Innenraum eingeklemmt war, aus dem Unfallwrack.

Seinen schweren Verletzungen erlag der junge Mann jedoch noch im Rettungswagen. Während der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die L 333 in Höhe der Unfallstelle komplett. Bei Redaktionsschluss war die Sperrung noch nicht aufgehoben. (Jens Kleinert)