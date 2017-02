Unfall auf A3 bei Lohmar

Lohmar. An der Anschlussstelle Lohmar auf der A3 hat sich am Dienstagabend ein Autofahrer mit seinem BMW mehrfach überschlagen. Der 30-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

22.02.2017

Auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt hat sich am Dienstagabend in Höhe der Anschlussstelle Lohmar gegen 19.45 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Nachdem ein 30-jähriger BMW-Fahrer laut Zeugenaussagen ein anderes Auto mit hoher Geschwindigkeit überholt hatte, stellte sich sein Wagen beim Wiedereinscheren quer und überschlug sich anschließend im Böschungsbereich mehrfach.

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (ga)