Brückensanierung auf der A3

Lohmar. Landesbetrieb Straßen NRW arbeitet an der Aggerbrücke. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich auf der Unterseite und beinhalten unter anderem Verstärkungen der Stahlträger. Der Verkehr wird weiträumig über die A560 und A59 umgeleitet.

Von Michael Lehnberg, 02.04.2017

Autofahrer, die in der Nacht auf der Autobahn 3 Richtung Köln fahren, müssen sich in der kommenden Woche auf Behinderungen und längere Wege einstellen. Von Montagabend, 3. April, bis Samstagmorgen, 8. April, wird die A3 in Fahrtrichtung Köln/Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Lohmar-Nord und Rösrath jede Nacht zwischen 22 und 5 Uhr voll gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Eine örtliche Umleitung erfolgt über die U 9 und ist entsprechend ausgeschildert. Der Fernverkehr soll großräumig über die A 560 und A 59 ausweichen.

In diesen Nächten finden Schweißarbeiten an der Aggerbrücke statt, die nur unter Ausschluss des Verkehrs ausgeführt werden können. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich auf der Unterseite und beinhalten Verstärkungen der Stahlträger, den Einbau von Zusatzbewehrungen an der Fahrbahnplatte und die Erneuerung der Brückenlager. Die Gesamtmaßnahme soll bis etwa Sommer 2017 dauern und hat ein Auftragsvolumen von rund 1,4 Millionen Euro.

Alle Brückenbauwerke der A3 zwischen der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und dem Autobahndreieck Köln-Heumar wurden im Auftrag des Bundes überprüft. Von den insgesamt 45 geprüften Brücken müssen zwölf komplett erneuert werden. Die weiteren, wie auch die Aggerbrücke, müssen nachgebessert oder saniert werden, weil die A3 in diesem Bereich als Schwerlastroute gilt. Weitere Informationen gibt es auf www.strassen.nrw.de/planung-bau.