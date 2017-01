Unfall mit Radfahrer

Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes.

27.01.2017 Neunkirchen-Seelscheid . Ein 17-Jähriger Radfahrer wurde in Neunkirchen-Seelscheid von einem Auto angefahren. Der Pkw ist seit dem flüchtig.

Ein unbekannter Autofahrer oder Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen einen 17-Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid angefahren und ist daraufhin geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, war der Jungendliche mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Zeithstraße in Richtung Much unterwegs.

An der Einmündung Kurtsiefener Straße näherte sich der Pkw von rechts, stieß mit dem Jungen zusammen und fuhr weiter. Kurz hinter der Unfallstelle hielt der Wagen an, setzte dann aber seine Fahrt Richtung Siegburg fort, ohne sich um den verletzen Radfahrer zu kümmern. Die hinzugerufene Mutter brachte den 17-Jährigen in ärztliche Behandlung.

Nach Zeugenaussagen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grauen Citroen. Nähere Angaben zum Fahrzeug oder zu Insassen bitte an die Rufnummer 02241-5413121. (ga)