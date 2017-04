Unfall in Eitorf

Eitorf. Zu einem Unfall ist es am Montagnachmittag auf dem Parkplatz am Bahnhof in Eitorf gekommen. Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam erst auf den Gleisen zum Stehen.

Zu einem Sachschaden von rund 1000 Euro ist es bei einem Unfall am Montagnachmittag am Bahnhof in Eitorf gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine 39-jährige Autofahrerin aus Eitorf auf dem Parkplatz am Bahnhof die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Möglich sei, dass sie das Gas- und Bremspedal vertauscht hatte.

Sie touchierte mit ihrem Wagen zunächst ein weiteres Fahrzeug, ehe sie den Zaun durchbrach und auf den Gleisen zum Stehen kam. Der Führer eines herannahenden Zuges konnte von der Freiwilligen Feuerwehr rechtzeitig gewarnt und so ein Zusammenstoß verhindert werden. Die Bahnstrecke zwischen Schladern und Hennef musste vorübergehend gesperrt werden. (ga)