Einsatz der Feuerwehr

Völlig ausgebrannt ist dieser Audi an einem Feldweg in Ruppichteroth-Büchel.

Ruppichteroth. Ein Audi stand am Donnerstagabend an einem Feldweg in Ruppichteroth in Flammen. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte des Löschzugs Winterscheid kamen letztlich zu spät. Der Audi brannte völlig aus.

Von Nicolas Ottersbach, 03.05.2019

Ein 85-Jähriger aus Monheim ist am Donnerstagabend von seinem Navigationsgerät auf einen abgelegenen Feldweg in Ruppichteroth-Büche. geführt worden. Dann ging der Audi plötzlich in Flammen auf. Der Senior rannte daraufhin zur nächstgelegenen Straße, um Hilfe zu holen.

Zuvor hatte ihn sein Navi durch die kleinen Dörfer geschickt, ehe es ihn nach seinen Angaben auf den Feldweg lotste. Laut Polizei sorgte ein technischer Defekt dafür, dass der Wagen Feuer fing und anschließend völlig ausbrannte. Der Senior erlitt einen Schock und wurde zunächst von den Notfallhelfern der Feuerwehr, später vom Rettungsdienst behandelt.

Als der Löschzug Winterscheid eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen Wagen. Durch die enorme Hitze war selbst der Boden in einem Radius von zwei Metern verbrannt, die Alufelgen hatten sich verbogen. Das Problem: Weit und breit gab es keinen Hydranten, von dem die Wehrleute hätten Wasser abzapfen können. Einsatzleiter Guido Mengede entschied sich daraufhin, ein neues Löschmittel einzusetzen, das die Ruppichteroth Wehrleute als bislang einzige im Rhein-Sieg-Kreis und erst vor Kurzem getestet hatten. Wenige Minuten und etwa 400 Liter Spezial-Löschwasser später war das Feuer aus.

Der Zusatz, der dem Löschwasser beigemischt wird, erhöht den Siedepunkt, der bei 100 Grad Celsius liegt, auf etwa 120 Grad. „Das Wasser kann dadurch mehr Wärme binden“, erklärt der stellvertretende Ruppichterother Wehrführer Kai Willach. Er hatte im März einen Versuch geleitet, bei dem die Wehrleute den Zusatz ausgiebig testeten. Das Ergebnis verblüffte die Kameraden, die dem Werbeversprechen gegenüber skeptisch waren: Während mit herkömmlichen Löschwasser rund 600 Liter gebraucht wurden, waren es mit dem Zusatz weniger als hundert. „Zudem brauchten wir im Test nur ein Drittel der Zeit“, sagt Willach.