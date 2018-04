Bei einem Unfall in der Nähe von Lohmar hat sich ein 19-Jähriger in seinem Golf überschlagen.

Lohmar . Bei einem Unfall in der Nähe von Lohmar hat sich ein 19-Jähriger mit seinem Pkw überschlagen. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2018

Am 29. März hat sich gegen 7.30 Uhr ein 19-jähriger Fahrer in seinem VW Golf auf der Bundesstraße 507 in Richtung Lohmar überschlagen. Bereits im Bereich der Ortslage Meigermühle fiel ihm im Rückspiegel ein Opel Astra auf, dessen Fahrer trotz Überholverbot und begrenzter Geschwindigkeit in aggressiver Weise mehrere Fahrzeuge überholte, bis er sich hinter dem Golf des 19-Jährigen befand.

Auch diesen überholte der Astra-Fahrer etwa einen Kilometer vor Lohmar. Er scherte so knapp vor dem Golf ein, dass der 19-Jährige

stark bremsen musste. Daraufhin geriet sein Auto auf der nassen Straße ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im

Straßengraben.

Der junge Mann aus Ruppichteroth konnte sich unverletzt aus seinem erheblich beschädigten Auto befreien. Der Fahrer des Opel fuhr allerdings

weiter, ohne am Unfallort zu bleiben. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg sucht nun Unfallzeugen, die vor allem Angaben zu dem silberfarbenen Opel-Astra und dessen Fahrer machen können. Es soll sich bei dem Pkw um ein älteres Modell handeln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen.