20-Jähriger blieb unverletzt

Bei dem Unfall wurde auf ein Auto, was unter einem Carport stand, beschädigt.

Neunkirchen-Seelscheid. Ein 20-Jähriger hat sich am Sonntagabend auf der L 352 bei Neunkirchen-Seelscheid mit seinem Wagen überschlagen und erhebliche Schäden angerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2017

Schwere Schäden richtete am Sonntagabend ein 20-Jähriger bei einem Unfall auf der L 352 in Neunkirchen-Seelscheid-Wolperath an. Der Autofahrer war dort gegen 20 Uhr unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Ford Fiesta auf den Randstreifen geriet. Der Autofahrer versuchte durch Gegenlenken zurück auf die Fahrbahn zu kommen.

Dies gelang ihm jedoch nicht, sodass das Auto auf der abschüssigen und nassen Böschung einen kleinen Baum umriss, sich überschlug und gegen den Zaun eines Carports prallte. Der Wagen blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Neben dem Totalschaden an dem Ford Fiesta wurde noch ein weiteres Auto beschädigt: Eine Mülltonne wurde gegen ein im Carport stehendes Auto geschleudert und beschädigte dieses.

Der 20-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Er konnte noch selbst aus dem Auto aussteigen.