Ein Jahr und fünf Monate

Ruppichteroth. Das Gericht hat die 29-jährige Angeklagte im Missbrauchsfall von Ruppichteroth zu einem Jahr und fünf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ihr mitangeklagter Ehemann war zwischenzeitlich verstorben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.02.2018

Der Fall hat weit über Ruppichteroth hinaus für Aufsehen gesorgt: Ein Ehepaar soll eine damals 23 Jahre alte Frau zwischenzeitlich gefangen gehalten, missbraucht und vergewaltigt haben. Weil der Ehemann zwischenzeitlich starb, musste sich dessen 29-jährige Ehefrau alleine vor Gericht verantworten.

Nun hat die 3. Große Strafkammer des Bonner Landgerichts ihr Urteil gefällt. Das Gericht verurteilte die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung zu einem Jahr und fünf Monaten Haft auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und neun Monate auf Bewährung gefordert, die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Das Opfer war von der Verurteilten und deren Ehemann in einem Haus in Ruppichterroth festgehalten, misshandelt und vergewaltigt worden. Die Vergewaltigungen gehen laut Gericht auf das Konto des Ehemannes der 29-Jährigen. Er sei der „Haupttäter“, der “Initiator“, sagte der Richter am Freitag.

Die Taten liegen mehr als vier Jahre zurück: Das Opfer, eine damals 23 Jahre alte Frau, hatte ab Sommer 2013 einige Monate bei dem Ehepaar in Ruppichterroth gewohnt. Immer wieder wurde sie unter anderem mit einer Gerte schwer misshandelt. Zudem ist es laut Gericht zu erniedrigenden sexuellen Handlungen gekommen.