Unfall in Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid. Ohne Fahrerlaubnis und mit 1,3 Promille prallte am Sonntag ein Motorradfahrer gegen ein Auto. Der 27-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.09.2017

Schwer verletzt wurde am Sonntagnachmittag ein 27-Jähriger aus Neunkirchen-Seelscheid bei einem Unfall in seinem Heimatort. Der Motorradfahrer war mit einem Pkw zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein Autofahrer im gleichen Alter gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Neunkirchen in Richtung Much unterwegs und wollte in Höhe des Busbahnhofs nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Er bemerkte dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer, schätzte den Abstand aber als ausreichend ein, um gefahrlos abbiegen zu können.

Als der Autofahrer sich bereits komplett auf dem Gehweg befand, prallte der Motorradfahrer gegen das Heck des Fahrzeugs. Der Fahrer des Zweirades war zwischenzeitlich offenbar von der Fahrbahn auf den Gehweg gewechselt, so die Polizei. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und musste nach der Versorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Verletzte selbst machte keine Angaben zum Unfallhergang. Da der Mann offensichtlich Alkohol getrunken hatte, wurde ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zeugen zufolge soll der Motorradfahrer schon vor dem Unfall durch sehr unsichere Fahrweise aufgefallen sein. Da er außerdem keine Fahrerlaubnis besitzt, erwartet ihn nun ein Strafverfahren.