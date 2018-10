Cabrio mit Totalschaden

Lohmar. Ein 22-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto von der Bundesstraße 484 bei Lohmar-Neuhonrath abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach in einer Böschung liegen.

Von Christof Schmoll, 28.10.2018

Am frühen Sonntagmorgen hat sich ein alkoholisierter 22-Jähriger auf der Bundesstraße 484 bei Lohmar-Neuhonrath in seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Mann gegen 2.50 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schleuderte, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach in einer Böschung liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Insassen eines weiteren Pkw, die kurze Zeit später an der Unfallstelle vorbeifuhren, alarmierten die Rettungskräfte. Gegen 3 Uhr, gerade als die Uhren auf Winterzeit zurückgestellt worden waren, rückte der Löschzug Wahlscheid der Lohmarer Feuerwehr aus. Der 22-jährige Fahrer aus Lohmar war an der Unfallstelle ansprechbar. Nach der Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,52 Promille, woraufhin dem jungen Mann zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde. Erste Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Unfallverlauf ließ sich anhand der Spurenlage nachvollziehen. Hinter der Kreuzung von B484 und Kreisstraße 13 bei Neuhonrath war das Cabrio des 22-Jährigen, ein Chrysler PT-Cruiser, in einer Linkskurve aus nicht bekanntem Grund nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug geriet auf eine ansteigende Leitplanke, hob ab und flog rund 40 Meter durch die Luft. Auf halbem Weg streifte der Wagen einen Baum, dessen Rinde in mehreren Metern Höhe abgeschabt wurde. Der Chrysler landete fünf Meter unterhalb der Fahrbahn in Strauchwerk am Waldrand und kam - 15 Meter abseits der Straße - liegend zwischen zwei Bäumen zum Stillstand.



Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst, leuchtete die Unfallstelle aus und fällte einen Baum, um dem Abschleppdienst einen besseren Zugang zu dem Fahrzeug zu verschaffen. Mit einem Kran konnte das Cabrio zurück auf die Fahrbahn gehoben und anschließend abtransportiert werden. Der Pkw erlitt einen Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Bundesstraße 484 musste während der Bergung zeitweise komplett gesperrt werden.