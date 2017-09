Arbeiten ab dem 25. September

Die Aggerbrücke wird Ende September an einigen Stellen ausgebessert.

Lohmar. Die A 3 Richtung Oberhausen muss in Höhe Lohmar-Nord ab dem 25. September nachts voll gesperrt werden. Der Grund sind Schweißarbeiten an der Aggerbrücke.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.09.2017

Die A3 in Fahrtrichtung Köln/Oberhausen wird von Montagabend, 25. September, bis Freitagmorgen, 29. September, jede Nacht zwischen 22 und 5 Uhr vollgesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Lohmar-Nord und Rösrath. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau NRW am Dienstag mit.

In diesen Nächten finden Schweißarbeiten statt, die nur auf unbefahrener Fahrbahn ausgeführt werden können. Bei den Arbeiten an der Unterseite der Aggerbrücke werden Stahlträger verstärkt, Zusatzbewehrungen an der Fahrbahnplatte eingebaut und Brückenlager erneuert.

Eine örtliche Umleitung über die A9 wird ausgeschildert. Der Fernverkehr wird gebeten großräumig über die A560 und A59 auszuweichen.