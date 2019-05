Eitorf. In Eitorf ist ein 82-Jähriger am Dienstagmorgen auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Brückenstraße von einem Lkw erfasst worden. Er verstarb noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Jill Mylonas, 14.05.2019

In Eitorf ist ein 82 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Brückenstraße von einem Lkw erfasst worden und noch am Unfallort verstorben. Wie die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises mitteilte, hat der Rentner gegen 7 Uhr die Kreuzung überquert und soll nach ersten Zeugenaussagen auf der Straße stehen geblieben sein.

Die Ampel, an der der Lkw-Fahrer wartete, sprang währenddessen auf Grün um, und er fuhr los. Dabei soll er den 82-Jährigen übersehen und ihn erfasst haben. Die Ermittlungen laufen derzeit. Die Spurensuche ist laut Polizeihauptkommissar Stefan Birk vor Ort. Außerdem prüft die Polizei zurzeit die ersten Angaben der Zeugen und vernimmt diese, sobald sie dazu in der Lage sind, so Birk auf GA-Anfrage.

Weitere Berichterstattung folgt.