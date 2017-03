Unfall in Lohmar-Pleisel

Lohmar. Nach einem Unfall in Lohmar-Peisel mussten am Samstagnachmittag zwei Männer in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Von Jens Kleinert, 25.03.2017

Gegen 14.40 Uhr prallte dort laut Polizei auf der B 484 ein Motorrad mit einem Auto zusammen. Die Bundesstraße war vorübergehend vollgesperrt.

Wie die Polizei am Einsatzort mitteilte, war der 79-jährige Siegburger im Auto mit demselben von einem Restaurant-Parkplatz nach links auf die B484 in Richtung Overath abgebogen. Dabei nahm er dem 26-jährigen Eitorfer, der auf seinem Motorrad in Richtung Siegburg unterwegs war, die Vorfahrt. Nach dem Zusammenprall flog der junge Mann etwa zwölf Meter durch die Luft und stürzte auf die Fahrbahn. Der Senior war laut Polizei im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Eitorfer wurde von den alarmierten Rettungskräften schwer verletzt in eine Bonner Klinik gebracht, der Siegburger kam nach Siegburg ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war gegen 16.30 Uhr wieder frei.