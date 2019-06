Am Freitag landete ein 78-jähriger Mann mit seinem Auto in einer Bäckerei.

Lohmar. Am Freitagmorgen ist ein 78-jähriger Mann mit seinem Auto in einer Bäckerei gelandet. Er war beim Wenden mit seinem Schuh am Pedal hängen geblieben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2019

Am Freitagmorgen ist es gegen 10.30 Uhr zu einem Unfall in Lohmar gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei von vor Ort fuhr ein 78-jähriger Mann aus Lohmar ein Automatikfahrzeug und wollte auf einem Parkplatz wenden. Er gab an, dabei mit seinem Schuh am Pedal hängen geblieben zu sein. Daraufhin machte das Fahrzeug einen Satz nach hinten.

Das Mercedes des Mannes zerstörte einen Stuhl der Außengastronomie und eine Schaufensterscheibe. Eine 40-jährige Frau aus Siegburg, die neben dem getroffenen Stuhl saß, wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock. Sie wurde zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes wurde von den Einsatzkräften vor Ort zu Seite gesetzt und blieb bei dem Unfall nahezu unbeschädigt.