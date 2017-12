Feuerwehr im Einsatz

Lohmar. Beim Losfahren an einer Tankstelle in Lohmar sind am Montag rund 70 Liter Diesel aus einem Auto ausgelaufen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.12.2017

Rund 70 Liter ausgelaufener Diesel haben am Montagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr an der Tankstelle am Donrather Dreieck in Lohmar geführt. Der Fahrer eines VW Passat hat dort seinen Wagen getankt, als beim Losfahren der gesamte Tankinhalt ausgelaufen ist.

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zwölf Wehrleuten aus, um den Kraftstoff vom Boden zu binden. Die Tankstelle wurde für den Einsatz zeitweise komplett abgesperrt.