Lohmar. Brennende Strohballen haben am späten Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Rauchentwicklung bei einem Brand in Lohmar war derart groß, dass die Feuerwehr mit 67 Einsatzkräften ausrückte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2017

Zwei Strohballen haben am Montagabend an einem Bauernhof an der Brückenstraße in Lohmar gebrannt. Um 23.15 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, 67 Wehrleute der Standorte Lohmar, Breidt und Scheiderhöhe sind schließlich ausgerückt. Zeitweise waren sie aufgrund der enormen Rauchentwicklung von einem Großbrand ausgegangen.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Scheune jedoch verhindern. Auch die 20 Rinder in der Scheune konnten vor dem Feuer gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand, die Fassade des Gebäudes wurde durch das Feuer beschädigt.

Im Verlauf des Einsatzes wurden unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Frank Lindenberg die dahinterliegende Scheunenwand gekühlt, die Strohballen auseinander gezogen und schließlich abgelöscht.

Nachdem Messungen mit der Wärmebildkamera keine erhöhten Werte mehr aufzeigten, konnte der Einsatz nach rund dreieinhalb Stunden beendet werden. Die Ursache für das Feuer ist unklar.