LOHMAR. Bislang unbekannte Täter haben aus dem Lager einer Firma in der Straße "An der Burg Sülz" in Lohmar 632 Kilogramm Bandstahl entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.05.2019

Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die aus dem Lager einer metallverarbeitenden Firma in der Straße "An der Burg Sülz" in Lohmar 632 Kilogramm Bandstahl gestohlen haben sollen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das verschlossene Tor zum Lagerplatz der Firma geöffnet und von dort das Rohmaterial im Wert von rund 2000 Euro entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Gewerbegebiet unter der Rufnummer 02241/5413121.