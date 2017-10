Unfall in Much

Much. Am Montagabend kam es auf der L352 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-Jähriger schwer verletzt wurde. Er wurde von einem abbiegenden Pkw erfasst und von seinem Motorrad geschleudert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.10.2017

Laut Polizeiangaben kam es gegen 17.55 Uhr auf der L352 zu einem Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Fahrerin eines Pkws fuhr aus Neunkirche Richtung Much. Hinter ihr fuhr ein 59-jährigerMotorradfahrer. Dieser setzte auf einer Geraden zum Überholen an, die Fahrerin wollte jedoch Richtung Much-Feld nach links abbiegen. Sie stieß daraufhin mit dem Kradfahrer zusammen, der mitsamt seiner Maschine zu Fall kam.

Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Köln geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen, schwebt der Mann jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrtauglich. Die L352 musste für eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt werden.