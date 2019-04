Tödlicher Bahn-Unfall

Eitorf. Am Freitagnachmittag wurde ein 59-jähriger Eitorfer auf den Gleisen der Bahnstrecke nach Haiger von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt. Die Polizei Siegburg ermittelt noch, wie es dazu kam.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.04.2019

Ein 59-jähriger Eitorfer ist am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Höhe Eitorf-Alzenbach auf den Gleisen der Bahnstrecke in Richtung Haiger von einem herannahenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Siegburg hatte der Verunglückte am Gleis gesessen und telefoniert.

Die ermittelnden Beamten gehen bisher davon aus, dass er den herannahenden Zug nicht bemerkt hatte, weil er durch das Telefonat abgelenkt wurde. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen. Die Polizei ermittelt derzeit weiter, wie es zum dem Unfallhergang kam.

Aufgrund des Unglücks musste die Bahnlinie für den Zeitraum der Ermittlungen gesperrt werden. Die Fahrgäste wurde mit Ersatzbussen zum nächsten Bahnhof gefahren.