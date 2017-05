Verkehrsunfall in Eitorf

Eitorf. Gegen 14.45 Uhr fuhr eine Eitorferin auf der Straße "Am Erlenbach" gegen eine Hauswand. Sie musste anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2017

Eine 56-Jährige verunglückte um 14.45 Uhr in der Straße "Am Erlenbach" in Eitorf und wurde schwer verletzt: Die Frau fuhr mit ihrem Renault in Richtung der Harmoniestraße und kam von der Fahrbahn ab. Sie fuhr in eine Hauswand und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Ermittlungen ist noch unklar, wie es zu dem Unfall kam. Offenbar war jedoch kein weitres Fahrzeug in den Unfall verwickelt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat seine Ermittlungen aufgenommen, um näheren Umstände des Unfalls zu klären.