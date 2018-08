Ohne Führerschein

RUPPICHTEROTH. Mit 4,14 Promille, dafür aber ohne gültige Fahrerlaubnis hat ein 43-jähriger Autofahrer aus Ruppichteroth am Samstagabend zwei Unfälle verursacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.08.2018

Weil an seinem Wagen das linke Vorderrad fehlte, ist ein ein 43-Jähriger aus Ruppichteroth einem Zeugen aufgefallen. Laut Polizei war der Mann am Samstagabend gegen 16.30 Uhr auf der L312 unterwegs von Waldbröl in Richtung Ruppichteroth.

Nur wenig später hatte dann ein weiterer Zeuge beobachtet, wie das Auto an der Eitorfer Straße gegen eine Mauer fuhr und der Fahrer flüchtete. Die Beamten ermittelten den Mann und trafen ihn auch zu Hause an. Da ein Atemalkoholtest 4,14 Promille ergab, brachte die Polizisten ihn zur Blutprobenentnahme auf die Wache. Der 43-Jährige blieb zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Eine Streife folgte unterdessen der Schleifspur der Felge bis nach Waldbröl, wo der Mann ebenfalls einen Unfall verursacht hatte und geflüchtet war. Die Ermittlungen ergaben, dass der 43-jährige Ruppichterrother bereits mehrfach aufgefallen war. Er hat keine gültige Fahrerlaubnis, da ihm ein geltendes Fahrverbot auferlegt ist. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf 1500 Euro.