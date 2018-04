Windeck. Bei einem Unfall auf der B 256 bei Windeck wurden am Samstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt. Ein 22-Jähriger verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einer zweiten Person.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.04.2018

Am Samstagnachmittag kam es auf der B 256 bei Windeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Birken-Honigsessen um 14.40 Uhr die B 256 von Rosbach kommend in Richtung Waldbröl. Im Bereich einer scharfen Linkskurve musste er sein Yamaha-Kraftrad stark abbremsen und erlitt dadurch einen Sturz. Der 22-Jährige rutschte zunächst über die Fahrbahn und dann nach rechts auf einen einmündenden Feldweg.

Im Bereich der Einmündung stieß er mit seinem Kraftrad mit einem dort knienden 23-Jährigen aus Waldbröl zusammen, der offensichtlich Fotos und Videoaufnahmen des herannahenden 22-Jährigen machen wollte. Der 22-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

Angehörige holten das nicht mehr fahrbereite Motorrad am Unfallort ab. Die B 256, die nach der Unfallaufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden musste, blieb bis 16.50 Uhr gesperrt.