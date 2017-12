Am Mittwoch kam es zu einem Unfall auf der B 478 im Bröltal.

Bröltal. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B 478 im Bröltal ein Unfall. Dabei kam eine 22-jährige Autofahrerin in einer Kurve von ihrer Spur ab und kollidierte mit einem Lkw.

Von Christof Schmoll, 13.12.2017

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr musste die Bröltalstraße (Bundesstraße 478) zwischen Hennef-Bröl und Ruppichteroth für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden. Eine 22-jährige Autofahrerin, die in Richtung Hennef unterwegs war, war in einer lang gezogenen Rechtskurve aus noch nicht bekanntem Grund auf die Gegenspur geraten.

Dort kollidierte ihr VW Golf mit einem 15-Tonner-Lkw und streifte an diesem entlang. Der Pkw kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen, die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Gummersbach blieb unverletzt, er beabsichtigte, die Fahrt mit dem beschädigten Lkw später fortzusetzen. Die Polizei leitete den Verkehr über Neunkirchen um.