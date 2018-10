Hennefer wird von anderem Motorrad überrollt

Windeck. Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall auf der L 333 bei Windeck-Hoppengarten ums Leben gekommen. Er wurde von einem anderen Motorrad überrollt.

Von Michael Wrobel, 14.10.2018

Tödlicher Unfall in Windeck: Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag nach einem Sturz von einem anderen Motorrad überrollt worden und noch an der Unfallstelle verstorben.

Der Hennefer war gegen 17 Uhr auf der L 333 in Richtung Windeck-Hoppengarten unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve mit seiner Suzuki in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegen kommenden Audi einer 59-jährigen Windeckerin kollidierte. Hinter dem Wagen fuhren zwei weitere Motorräder.

Ein 60-jähriger KTM-Fahrer aus Köln fuhr gegen das Heck des Autos und kam ebenfalls zu Sturz. Eine 45-jährige Kölnerin überrollte mit ihrer Honda den gestürzten Hennefer, der am Unfallort verstarb.

Die Landstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.