Bonn. Bei den letzten Blind Auditions von "The Voice of Germany" wird an diesem Donnerstag die 20-jährige Felicitas Mayer aus Eitorf zu sehen sein. Sie arbeitet als Gastdozentin in einer Hennefer Musikschule.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2018

Die 20-jährige Felicitas Mayer aus Eitorf wird an diesem Donnerstag bei "The Voice of Germany" zu sehen sein. Dort will sie die Coaches mit Justin Timberlakes Song "Mirrors" überzeugen. Die Blind Auditions werden um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

Mayer ist im Bodelschwingh-Gymnasium in Herchen zur Schule gegangen. Danach hat sie eine Gesangsausbildung an der Musikschule "Hennef on Stage" absolviert. Dort ist sie inzwischen auch als Gastdozentin tätig.

"Durch meine Musikschüler erhalte ich immer wieder neue Inspiration", sagt Mayer. "Häufig stellen sie mir Songs vor, die ich vorher noch nie gehört habe, von denen ich mir aber viel abschauen kann." Als Vorbilder nennt die Eitorferin unter anderem Adele, Rihanna, Demi Lovato und Christina Aguilera.

„Mein ehemaliger Gesangslehrer hat mir angeboten, mich ein wenig auszubilden und dann an der Schule auszuhelfen. So bin ich dort gelandet", sagt Mayer, die sich vor allem bei Pop- und R&B-Songs wohlfühlt.

Neben der Musik ist ihr ihre Gastfamilie in den USA, bei der sie zehn Monate lebte und währenddessen die amerikanische Highschool besuchte, besonders wichtig. Beruflich möchte sie beide Leidenschaften miteinander verbinden und Lehrerin für Musik und Englisch werden.

Die Zeit vor dem Auftritt erlebe sie als sehr aufregend. Im Endeffekt gehe es ihr aber um die Musik: "Ich will einfach, dass alles, was ich auf der Bühne mache, Hand und Fuß hat und den Leuten Spaß macht."