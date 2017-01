Fahranfänger prallt bei Eitorf gegen Baum

21.01.2017 Eitorf. Nicht mehr helfen konnten Rettungskräfte am Samstagabend einem jungen Autofahrer aus Windeck. Mit seinem Kombi war der 18-Jährige gegen 19 Uhr nahe der Gemeindegrenze zwischen Eitorf und Windeck von der Fahrbahn der L 333 (Windecker Straße) abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er verstarb laut Polizei noch am Unfallort.

"Nach derzeitigem Sachstand fuhr der Fahrer aus Richtung Windeck in Richtung Eitorf", sagte ein Polizeibeamter an der L 333. Aus noch ungeklärter Ursache, so der Polizeibeamte, sei der junge Mann dann mit dem Skoda in der langgezogenen Linkskurve zwischen Windeck-Unkelmühle und dem Abbieger nach Eitorf-Alzenbach nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Andere Verkehrsteilnehmer, die die Unfallstelle passierten, wählten den Notruf. Da der 18-Jährige laut Polizei hinter dem Steuer eingeklemmt war, rückte neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr aus.

Der gelang es nach ihrer Ankunft zwar, den Windecker aus dem deformierten Wrack zu befreien. "Er ist dann aber noch vor Ort im Rettungswagen verstorben", berichtete der Polizeibeamte. Der Notarzt habe ihm nicht mehr helfen können.

Für die mehrstündige Unfallaufnahme sperrte die Polizei die L 333 auf einer Strecke von mehreren hundert Metern bis zum späten Abend komplett.

Wie die Ermittler im Anschluss bekannt gaben, hätten sich keine Hinweise auf eine Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs ergeben. "Der Pkw und das Handy wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zur Beweissicherung sichergestellt", so die Polizei weiter. Augenzeugen für den Unfall hatte es nach Vor-Ort-Auskunft der Einsatzkräfte wohl nicht gegeben. (Jens Kleinert)