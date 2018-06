Unfall auf L352

Much. Auf der L352 in Much ist am Dienstagmorgen eine 17-Jährige mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Die Jugendliche und ihre Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2018

Rettungsdienst und Notarzt sind am Dienstagmorgen zu einem Unfall auf die Landstraße 352 nach Much ausgerückt. Eine 17-Jährige ist dort gegen 8 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad mit einem Wildschwein zusammengestoßen.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war die Jugendliche zusammen mit ihrer ebenfalls 17 Jahre alten Beifahrerin in dem kurzen Waldstück unterwegs, als zwei Wildschweine die Fahrbahn kreuzten. Die Fahrerin erfasste das zweite Tier und stürzte. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus in Engelskirchen gebracht. Die Beifahrerin wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt mit einem Helikopter in das Klinikum Mehrheim geflogen.

Das geflüchtete Wildschwein wurde zunächst nun von Jagdberechtigten gesucht. Nach kurzer Zeit wurde ein totes Wildschwein im Wald gefunden.

