VW-Transporter übersieht Jugendlichen

Windeck. Bei einem Unfall auf der Rathausstraße in Windeck wurde ein 16-Jähriger schwer verletzt. Der Rollenfahrer wurde von einem VW-Transporter erfasst.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.02.2018

Am Freitag ereignete sich in Windeck gegen 18.15 Uhr ein schwerer Unfall: Ein 66-Jähriger fuhr mit seinem VW-Transporter auf der Rathausstraße in Richtung Eulenbruch. Er wollte auf die Hurster Straße links abbiegen. Dabei übersah er den Rollerfahrer auf der Gegenfahrbahn.

Der Transporter stieß mit dem 16-jährigen Rollerfahrer aus Windeck zusammen. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Rollerfahrer in eine Bonner Klinik gebracht.