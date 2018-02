32-Jähriger festgenommen

Hennef. Mit einer Schusswaffe bedrohte er die Angestellten und erbeutete so Bargeld: Nun hat die Polizei einen Serientäter festgenommen, der auch in Hennef Tankstellen überfallen hatte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.02.2018

Eine Reihe von insgesamt zehn Raubüberfällen auf Tankstellen, drei davon in Hennef, ist aufgeklärt. Die Duisburger Polizei hat am vergangenen Freitag einen 32-Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid festgenommen. Der Mann habe die zehn Überfälle in Duisburg, Rösrath, Mechernich und Hennef bereits bestanden, der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Am 27. November, am 6. Dezember sowie am 20. Dezember soll der Mann seine Taten in Hennef begangen haben. Sein Vorgehen war in jedem Fall ähnlich: Jeweils in der Nacht betrat er maskiert mit einem schwarzen Tuch und einer Sonnenbrille die Verkaufsräume, mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bedrohte er die Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Insgesamt erbeutete er allein in Hennef einen dreistelligen Geldbetrag.

Anwohner und Zeugen gaben schließlich den Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug, was die Polizei auf die Spur des Mannes aus Neunkirchen-Seelscheid brachte.

Bei der Durchsuchung seines Autos stellten die Beamten Kleidungsstücke sowie die Plastiktüte sicher, mit denen er seine Beute von den Tatorten transportierte. Der Mann war regelmäßig zu Besuch bei seiner Freundin im Duisburger Stadtteil Neudorf, wo die Beamten ihn schließlich festnahmen.