Polizei sucht nach Zeugen

Much. Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter eine Bäckerei Verkäuferin in Much überfallen. Der Unbekannte hat die Frau mit einer Pistole bedroht.

Von Michael Lehnberg, 16.02.2018

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr versucht, einer Verkäuferin die Einnahmen aus einer Bäckerei am Krahmer Weg in Much zu stehlen. Als die junge Frau das Geschäft nach Ladenschluss verließ, wurde sie laut Polizei auf dem Penny-Parkplatz von einem Mann mit osteuropäischen Akzent angesprochen.

Der Mann forderte Geld und hielt dabei eine silberfarbene Pistole in der Hand. Er griff nach der Handtasche der Frau und wollte sie an sich reißen. Die Verkäuferin wehrte sich, hielt die Tasche fest und rief laut um Hilfe. Daraufhin ließ der Unbekannte die Tasche los und flüchtete ohne Beute über den Parkplatz in Richtung Zeithstraße.

Der Räuber wird als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben und ist etwa 1,70 bis 1, 80 Meter groß. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke, eine dunkle Jeanshose und eine dunkle Basecap auf dem Kopf. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Eitorf unter 02241/5413421 entgegen.