Kradfahrer in Lebensgefahr

Hennef. Bei einem Unfall in Hennef-Uckerath sind am späten Sonntagmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Die Unfallstelle rund um die Lichstraße musste vorübergehend gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.10.2017

Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto an der Ecke Lichstraße/Burgstraße in Hennef-Uckerath sind am Sonntagmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Der Fahrer des Motorrads erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Sein Sozius wurde schwer verletzt und musste ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Fahrerin des beteiligten Autos erlitt einen Schock. Aufgrund der Verletzungen konnten alle drei Beteiligten nach Angaben der Polizei bislang nicht zum Unfallhergang befragt werden. Die Polizei ist vor Ort und ermittelt. Der Bereich um die Unfallstelle wurde vorübergehend gesperrt.

