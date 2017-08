GA-Serie "Macht und Mehrheit"

Berlin. Sie stehen nie im Rampenlicht, halten aber den politischen Betrieb am Laufen: die Vertrauten von Kanzlerin Merkel. Ein Blick auf die stillen Strategen der Regierungszentrale, verlässliche „Sherpas“, lange Gipfel-Tage und schlaflose Gipfel-Nächte.

Von Holger Möhle, 31.08.2017

Ihre Bedeutung: hoch. Ihre Wirkung nach außen: groß. Ihre Präsenz nach innen: maximal. Ihre Präsenz nach außen: minimal bis null. Es gibt Posten in der Regierungszentrale mit einer besonderen Einstellungsvoraussetzung: Der Kandidat oder die Kandidatin soll möglichst unsichtbar sein. Zum Beispiel Beate Baumann, mit die wichtigste Mitarbeiterin von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wenn Baumann auf Auslandsreisen den Regierungs-Airbus der Luftwaffe besteigt, huscht sie meist hinein – und bleibt von da an für die Mitreisenden unsichtbar, als wäre sie nie an Bord gewesen.

Die Unsichtbare: Beate Baumann

Dabei liegt ihr Büro im siebten Stock des Bundeskanzleramtes nur wenige Türen von dem Merkels entfernt. Kurze Wege, schnelle Absprachen. Baumann koordiniert die Termine der Bundeskanzlerin, ist Teil der morgendlichen Lage. Baumann ist topinformiert, aber eines tut sie nie: Sie gibt keine Interviews. Richard Hilmer, früherer Chef des Meinungsforschungsinstitutes infratest dimap, sagte einmal über die Merkel-Vertraute: „Die Tatsache, dass Frau Baumann als Beraterin praktisch unsichtbar ist, hat für die Kanzlerin sicher gewisse Vorteile.“ Über Baumann hält sich die Einschätzung, dass sie eine der ganz wenigen Personen in Merkels professionellem Umfeld sei, die der Regierungschefin offen die Meinung sagen kann.

Von daher darf angenommen werden, dass Baumanns Rat auch Entscheidungen Merkels mitbeeinflusst. Hinter der Kanzlerin wirkt also eine Frau, die jeden Morgen in einem unscheinbaren Auto die Pforte am Kanzleramt passiert. Baumann ist inzwischen seit 25 Jahren an der Seite von Merkel. Die Identifikation mit ihrer Chefin gilt als maximal. Wer zur mächtigsten Frau will, kommt nicht an Baumann vorbei, was auch sie zu einer einflussreichen Frau macht. Baumann ist damit gewissermaßen die Brücke zu Merkel.

Die Ansprechpartnerin: Eva Christiansen

Eva Christiansen ist nicht ganz so unsichtbar wie Baumann, aber auch sie hält sich in der Öffentlichkeit erkennbar zurück. Auf CDU-Parteitagen ist die Rheinländerin manchmal zu sehen, wie sie im Gespräch mit Journalisten auf Nachfrage die Lage einschätzt. Doch Christiansen ist nicht der Typ, der wie viele externe Politikberater einen „Spin“, also den Dreh‘ einer Geschichte, wie sie möglichst veröffentlicht werden soll, aktiv anbietet. Wenn sich Merkel zum Beispiel wie am Dienstag dieser Woche in ihrer Sommer-Pressekonferenz den Fragen der in Berlin versammelten Korrespondenten stellt, sitzt die 47 Jahre alte Volkswirtin im Saal der Bundespressekonferenz an der Seite und beobachtet. Vermutete Themen, auf die die Journalisten gleich zielen werden, sind zwischen Merkel und ihr da schon durchgespielt.

Als Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde, machten bald Geschichten über das sogenannte Girls-Camp im Kanzleramt die Runde: Merkel, Baumann, Christiansen. Auch Ex-Wissenschaftsministerin Annette Schavan sowie die frühere Vorsitzende der Jungen Union, Hildegard Müller, wurden damals dazu gezählt. Eine gefühlte Bedrohung für die Männerbastionen und Männerbünde in der Regierungszentrale. Schavan ist seit Sommer 2014 deutsche Botschafterin beim Vatikan, nachdem sie 2013 nach Aberkennung ihres Doktortitels durch die Uni Düsseldorf wegen Täuschungsvorwürfen vom Amt der Bildungsministerin zurückgetreten war.

Müller, von 2005 bis 2008 Staatsministerin im Bundeskanzleramt, wechselte danach erst zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und danach zum Energiekonzern RWE. Christiansen, einst Parteisprecherin der CDU – da war Merkel noch Generalsekretärin –, leitet im Bundeskanzleramt seit gut sieben Jahren den Stab „Politische Planung, Grundsatzfragen und Sonderaufgaben“. Christiansen gibt wie Baumann keine Interviews, trifft Journalisten aber zu Hintergrundgesprächen. Teil ihres Jobs. Vorteil für Merkel: Über Christiansen erfährt sie, welche Medien welche Themen treiben wollen.

Der Chefunterhändler: Lars-Hendrik Röller

Wenn die Bundeskanzlerin zu G 7- und G 20-Gipfeln aufbricht, weiß ein Mann, dass er wieder zwei Tage nahezu ohne Schlaf vor sich hat: Lars-Hendrik Röller. Der Ökonom ist Merkels „Sherpa“ und muss als ihr Chefunterhändler Themen und Inhalte solcher Gipfel wie zuletzt beim G 20-Treffen in Hamburg verhandeln. Ob sich beispielsweise die USA in der Gipfelerklärung möglichst zum Weltklimaabkommen von Paris bekennen und sich dem Einstieg in den Ausstieg von Gas und Kohle anschließen – über weite Strecken Röllers Part, der in ermüdenden Gesprächen über die sogenannten Spiegelstriche, die inhaltlichen Feinheiten einer solchen Erklärung, verhandelt. Röller, Sohn des früheren Dresdner-Bank-Vorstandssprechers Wolfgang Röller, sitzt während der Gipfel-Tage dann in Reihe zwei direkt hinter der Bundeskanzlerin, das Laptop aufgeklappt vor sich auf dem Tisch. Es geht um jedes Wort.

Schlaflose Nächte muss(te) auch Christoph Heusgen durchstehen. Der Diplomat verhandelte im Namen von Merkel als außen- und sicherheitspolitischer Berater der Bundeskanzlerin vor und während Nato-Gipfeln, bei G 7 und G 20 – und er begleitete sie auf nahezu allen Reisen ins Ausland. Auch ein Posten, der – siehe Röller – eine Topkondition verlangt.

Der Diplomat: Christoph Heusgen

Heusgen holt sie sich und erholt sich in seiner knappen Zeit als Läufer und auf Skaterrollen. Politisch gewissermaßen geadelt hat ihn Barack Obama. Bei seinem letzten Besuch als US-Präsident in Berlin saß Obama bereits abfahrtbereit in der gepanzerten Limousine, als er Heusgen mit einem Aktenstapel unter dem Arm erblickte: Obama sprang sofort aus dem Auto und reichte Heusgen zum Abschied die Hand: „Christoph….“ Erst seit Kurzem ist der gebürtige Neusser auf einem neuen Posten: Der Diplomat, der seine Karriere ursprünglich im Auswärtigen Amt startete, vertritt die Bundesrepublik Deutschland als Botschaft bei den Vereinten Nationen in New York. Wie Röller drängt sich auch Heusgen nicht in den Vordergrund. Sie verstehen sich als Macher im Hintergrund.

Der Europa-Experte: Uwe Corsepius

Wenn Angela Merkel bei EU-Gipfeln verhandelt, hat Uwe Corsepius das Feld meist schon sondiert. Seit Sommer 2015 leitet der 57 Jahre alte Diplom-Kaufmann die Europa-Abteilung im Kanzleramt. Davor war er Generalsekretär des EU-Rates und somit Merkels wichtigster Mann in Brüssel. Unter seiner Führung schmiedeten Regierungsvertreter ihre Kompromisse. Corsepius' Auftreten, der in Medienberichten auch schon als „mächtiger Nobody“ beschrieben wurde, gilt als teilweise schroff oder nassforsch. Geprägt durch das Brüsseler Pflaster.

Der Blitzableiter: Steffen Seibert

Und schließlich gibt es in Merkels Umfeld doch noch einen, der das Vertrauen der Bundeskanzlerin genießt, obwohl er anders als alle anderen Vertrauten permanent in der Öffentlichkeit steht. Öffentlichkeit ist bei Regierungssprecher Steffen Seibert wesentlicher Teil der Jobbeschreibung. Als Vorgänger Ulrich Wilhelm, heute Intendant des Bayerischen Rundfunks, während Merkels zweiter Legislaturperiode den Wunsch geäußert habe, das zeitraubende Amt abzugeben, habe sie dies „erst einmal länger ignoriert“, erzählte Merkel im August 2010 bei der Übergabe an Seibert.

An Tagen mit schlechterer Nachrichtenlage für die Bundeskanzlerin fungiert Seibert als Blitzableiter. Der 57 Jahre alte Journalist, vormals Moderator beim ZDF, muss dann möglichst alle Einschläge, die seiner Chefin gefährlich nahe kommen, abhalten. An Tagen mit besserer Nachrichtenlage verfügt Seibert über eine gewisse Deutungshoheit. Er hat privilegiertes Wissen über Regierungshandeln und kann entscheiden, wie viel davon er weitergibt, also öffentlich macht – oder eben nicht. Sieben Jahre als Regierungssprecher bedeuten sieben Jahre Dauerbeschuss, Publikum, Gratwanderung. Erklären, ohne immer alles zu sagen, was man weiß. Sollte Seibert wie Wilhelm das Bedürfnis haben, dieses Hamsterrad zu verlassen, könnte es gut sein, dass die Bundeskanzlerin dieses zunächst wieder ignoriert. Denn Merkel schätzt Kontinuität – gerade in ihrem engsten Umfeld.