Arbeiten am Hennefer Berufskolleg

Während der Abiturklausuren sollen am Berufskolleg die Arbeiten ruhen. Darüber haben (v.l.) Günther Au (Leiter Berufskolleg), Martin Roth (Rektor Gymnasium), Schülersprecher Malte Harnischmacher und Abiturient Leon Hohn gesprochen.

Hennef. Die Umbauarbeiten am Hennefer Carl-Reuther-Berufskolleg ruhen während der Abiturklausuren des benachbarten Gymnasiums. Die Schüler hatten zuvor ihre Bedenken bezüglich des Lärms geäußert.

25.04.2017

Seit dem vergangenen Winter laufen die vorbereitenden Arbeiten zum Umbau des Berufskollegs in Hennef, der im Sommer starten und zwei Jahre dauern soll. Lärmbelästigungen betreffen dabei allerdings nicht nur Schüler des Berufskollegs, sondern auch die Schüler des benachbarten Gymnasiums.

Im Vorfeld der Abiturklausuren, die in dieser Woche am Gymnasium beginnen, hatte sich die Schülervertretung (SV) an den Rhein-Sieg-Kreis gewandt. Denn laut Schülersprecher Malte Harnischmacher gab es bis vor einigen Wochen keine definitive Antwort des Kreises, ob die Arbeiten während der Abiturklausuren wirklich ruhen würden.

Am 6. April sei dann aber laut Martin Roth, Rektor des Hennefer Gymnasiums und Günther Au, Leiter des Berufskollegs,vom Kreis die Nachricht gekommen, dass sowohl während der Abitur-Klausuren am Gymnasium, die in dieser Woche beginnen, als auch während der Zentralabitur-Klausuren des Berufskollegs im April und Mai die Arbeiten ruhen werden. "Ich bin guter Hoffnung, dass für die Zukunft das Kommunikationsproblem gelöst ist", sagte Martin Roth.