Hennef. Am Montagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Brand im Hennefer Carl-Reuther-Berufskolleg ausgerückt, wo ein Papierkorb auf der Herrentoilette brannte. Vier Schüler wurden durch Rauchgase verletzt.

Von Jens Kleinert, 13.02.2017

Brennendes Papier in einem Toilettenraum hat am Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz am Carl-Reuther-Berufskolleg in Hennef ausgelöst. Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf Anfrage mitteilte, atmeten mehrere Schüler Rauchgase ein. Vier von ihnen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr war gegen 9 Uhr über die Brandmeldeanlage der Berufsschule alarmiert worden. Nachdem Schüler mit Hilfe eines Feuerlöschers selbst Löschversuche auf der Herrentoilette unternahmen, klagten anschließend mehrere von ihnen über Atembeschwerden. Offenbar hatten sie Rauchgase eingeatmet, die bei dem Brand eines Papierkorbs, bei dem auch ein Handtuchspender aus Kunststoff in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstanden waren. Die Rettungsleitstelle entsendete deshalb mehrere Einsatzmittel.

Warum es brannte, ist noch unklar. Ob ein Schüler zündelte oder eine Zigarette achtlos im Papierkorb entsorgt wurde, steht noch nicht fest.