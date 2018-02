Hoher Schaden in Hennef

27.02.2018 Hennef. Ein 79-Jähriger hat in Hennef mehrere Unfälle verursacht, ist anschließend immer einfach weitergefahren. Als die Polizei ihn anhielt, konnte er keine Angaben zu den Unfällen machen.

Ein Senior hat in Hennef binnen kürzester Zeit mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kollidierte der 79-Jährige mit seinem Wagen zunächst an einer Kreuzung mit zwei entgegenkommenden Autos. Trotz der Kollision, bei der niemand verletzt wurde, setzte der Senior seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort.

Während die Polizei noch unterwegs zur Unfallstelle war, wurde ein weiterer Verkehrsunfall gemeldet: Der 79-Jährige war diesmal frontal gegen ein Verkehrszeichen und eine Holzbegrenzung gefahren. Der Senior machte auf die Polizei einen verwirrten Eindruck. Der Mann konnte keine Angaben zu den Unfällen machen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)