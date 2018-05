Zeugen gesucht

Hennef. Eine Touristin wurde mit mehreren Verletzungen am Oberkörper in Hennef-Edgoven aufgefunden. Die Frau wirkte verwirrt und hat Erinnerungslücken. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.05.2018

Eine 40-jährige Frau wurde am Montagabend gegen 20 Uhr von einem Zeugen in Hennef-Edgoven in einer hilflosen Lage aufgefunden. Die Frau ist eine Touristin aus Süddeutschland und wohnt in einer Pension in der Nähe von Edgoven. Wie die Polizei Siegburg mitteilte, wirkte die Frau verwirrt und hatte leichte Verletzungen am Oberkörper.

Die 40-Jährige war nach eigener Aussage zuvor am Reiterhof in Hennef-Kümpel gewesen. Gegen 16 Uhr sei sie zu Fuß in Richtung Pension aufgebrochen. Hier schwinden ihre Erinnerungen. Möglicherweise seien ihr auf dem Weg drei Personen entgegen gekommen. Die Frau weiß nicht, woher die Verletzungen kommen. Da im Moment nicht klar ist, ob eine Straftat vorliegt oder ein Unfall passiert ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die 40-jährige Touristin trug eine dunkle Hose, braune Stiefel und ein beige-graues T-Shirt. Wer sie vor ihrem Auffinden beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02241/5413521 zu melden.

