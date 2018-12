Obdachloser vor Bonner Landgericht

Prozessauftakt: Dem 53-Jährigen werden Vergewaltigung und Misshandlung einer Frau am Allner See vorgeworfen.

Hennef. Der Vergewaltiger vom Allner See soll in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Der 54-jährige studierte Ingenieur missbrauchte und misshandelte eine 34-jährige Hundebesitzerin am Allner See eine ganze Nacht lang.

Der 54-jährige Obdachlose, der am Abend des 18. Mai eine 34-jährige Frau am Allner See in seine Gewalt brachte und bis zum frühen Morgen quälte, immer wieder vergewaltigte und misshandelte, wurde heute vom Bonner Landgericht in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen. Wie die 2. Große Strafkammer feststellte, war der studierte Ingenieur wegen einer seit Jahren bestehenden paranoiden Schizophrenie zur Tatzeit schuldunfähig und ist so gefährlich, dass die Allgemeinheit vor ihm geschützt werden muss.

„Er lebt in einer Welt des Wahnsinns“, stellte Kammervorsitzender Wolfgang Schmitz-Justen im Urteil fest. Der 54-Jährige hatte die Frau, die an dem See mit ihren Hunden spazieren ging, nach einem Gespräch plötzlich angefallen, zu Boden geworfen und mit seinem Körper fixiert. Ihre verzweifelten Bitten, sie gehenzulassen, hatte er ignoriert und sie stattdessen zu sexuellen Handlungen gezwungen. Als sie versuchte, ihn mit einer Hundeleine außer Gefecht zu setzen, hatte er ihr so massiv mehrfach ins Gesicht geschlagen, dass die Gesichtsknochen brachen.

Erst als er sie am Morgen an einer Hundeleine um den See führte, gelang ihr die Flucht zu den Zelten von zwei jungen Anglern, die ihr halfen. Der 54-Jährige ergriff die Flucht und wurde am 22. Mai gefasst. Seitdem ist er in einer forensischen Klinik untergebracht, wo er nun bleiben muss.