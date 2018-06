Überflutete Straßen, Keller und Garagen

Rhein-Sieg-Kreis. Heftige Gewitter und Starkregen haben in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis in Atem gehalten. Besonders stark betroffen waren Hennef, Lohmar und Eitorf.

Von Sebastian Meltz, 10.06.2018

Während Bonn laut Angaben von Polizei und Feuerwehr vom Unwetter weitgehend verschont blieb, kam es im rechtsrheinischen Kreisgebiet in der Nacht zu 70 Feuerwehreinsätzen. Das teilte die Rettungsleitstelle am Sonntagmorgen auf Anfrage mit.

Nach einem Erdrutsch musste die L333 wischen Hennef und Eitorf vollständig gesperrt werden. Die Strecke konnte noch nicht wieder freigegeben werden. In Lohmar und Eitorf traten Bäche über die Ufer, Garagen und Keller wurden überflutet.

In Rheinland-Pfalz traf es vor allem den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Mehr als 900 Rettungskräfte kämpften hier stundenlang gegen das Unwetter, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Das Telefonnetz fiel in manchen Orten aus, auch der Bahnverkehr war betroffen. In allen Flüssen des Eifelkreises drohe Hochwasser.